Beyaz Gazete Ana Sayfa

Almanya ile yenişemedik!

Türkiye Köln'de oynanan özel maçta Almanya ile 3-3 berabere kaldı.

Spor / 07 Ekim 2020 Çarşamba 23:45
Almanya ile yenişemedik!

Şenol Güneş ve öğrencileri, pazar günkü Rusya mücadelesi öncesi kendilerini en üst seviyede test etme imkanı buldu. A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında dünya devi Almanya'nın konuğu oldu. Devreyi 1-0 geriden kapatan Milli Takımımız, Ozan Tufan'ın harika golüyle eşitliği yakaladı. 58'de bir kez daha geriye düşen Ay Yıldızlılar, 67'de Efecan ile yeniden beraberliği buldu.

81'de 3. kez geriye düşen Milliler, 90+4'de Kenan Karaman'ın golüyle 3. kez eşitliği yakaladı. Dünya devi Almanya karşısında 1 dakika bile maçı bırakmayan Milli Takım, sergilediği performans ve gösterdiği mücadele nedeniyle alkış topladı.

Nefes kesen ve 3-3 biten maçın ardından Milli Takımımız ile özdeşleşen ''Biz bitti demeden bitmez.'' cümlesi akıllara geldi.

AlmanyaŞenol Güneş

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

MÜSLÜMANLARDA OLMASI GEREKEN TİCARET AHLAKI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar