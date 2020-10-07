Almanya ile yenişemedik!

Şenol Güneş ve öğrencileri, pazar günkü Rusya mücadelesi öncesi kendilerini en üst seviyede test etme imkanı buldu. A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında dünya devi Almanya'nın konuğu oldu. Devreyi 1-0 geriden kapatan Milli Takımımız, Ozan Tufan'ın harika golüyle eşitliği yakaladı. 58'de bir kez daha geriye düşen Ay Yıldızlılar, 67'de Efecan ile yeniden beraberliği buldu.



81'de 3. kez geriye düşen Milliler, 90+4'de Kenan Karaman'ın golüyle 3. kez eşitliği yakaladı. Dünya devi Almanya karşısında 1 dakika bile maçı bırakmayan Milli Takım, sergilediği performans ve gösterdiği mücadele nedeniyle alkış topladı.



Nefes kesen ve 3-3 biten maçın ardından Milli Takımımız ile özdeşleşen ''Biz bitti demeden bitmez.'' cümlesi akıllara geldi.