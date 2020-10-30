Süper Lig ekibinde koronavirüs depremi!

Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe'den yapılan açıklamada son yapılan Covid-19 testlerinde 3 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.



İşte Göztepe'den konuyla ilgili yapılan açıklama:

Futbol A Takımımıza yapılan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde 1 sporcumuz, 1 teknik ekip çalışanımız ve 1 yöneticimizin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.



Testi pozitif çıkan 3 kişi de ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır.



Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.



