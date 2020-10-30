Mesut Özil: Terörizmin İslam'da yeri yoktur!

Arsenal forması giyen Mesut Özil, son günlerde artan İslam karşıtı propagandalar sonrası sosyal medya hesaplarından Kuran-ı Kerim'den bir ayet paylaştı.



'TERÖRİZMİN İSLAM'DA YERİ YOKTUR'

'Terörizmin İslam'da yeri yoktur.' diyen 32 yaşındaki futbolcunun paylaştığı Maide Suresi'nin 32. ayeti:



'Haksız yere kim bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur.'



Yıldız futbolcunun bu paylaşımı, binlerce kez beğeni aldı.



