Mesut Özil: Terörizmin İslam'da yeri yoktur!

Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, Twitter hesabından Maide Suresi'nin 32. ayetini paylaştı.
Arsenal forması giyen Mesut Özil, son günlerde artan İslam karşıtı propagandalar sonrası sosyal medya hesaplarından Kuran-ı Kerim'den bir ayet paylaştı.
'TERÖRİZMİN İSLAM'DA YERİ YOKTUR'
'Terörizmin İslam'da yeri yoktur.' diyen 32 yaşındaki futbolcunun paylaştığı Maide Suresi'nin 32. ayeti:
'Haksız yere kim bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur.'
Yıldız futbolcunun bu paylaşımı, binlerce kez beğeni aldı.