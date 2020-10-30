Galatasaray'da 4 ayrılık birden!

Galatasaray'da dış transfer kadar iç transferin de önemi çok büyük. Çünkü Sarı-Kırmızılılar'ın hâlâ almak için satması gerekiyor.



Yaz döneminde bu konuda ciddi sıkıntılar yaşayan Galatasaray Yönetimi, bir türlü gözden düşen oyuncuları elden çıkaramamıştı. Bu kez operasyon daha gizli ve sessiz yürütülecek. Her ne kadar listedeki oyuncular aynı olsa da, formül farklı olacak.



Fatih hoca, yönetimden hiçbir futbolcusu hakkında olumsuz açıklama gelmesini istemiyor. Terim bu isimleri de oynatarak devre arasına kadar parlatmaya çalışacak.



Sarı-Kırmızılılar'ın hem maliyetinden kurtulmak hem de bonservis kazanmak istediği oyuncuların başında Feghouli geliyor. Cezayirli yıldız için Arap kulüpleriyle görüşmeler yapılıyor.



Ayrıca Babel için de birkaç Hollanda ekibinden teklif alındığı öğrenildi.



Tecrübeli futbolcudan gelmesi muhtemel 1-2 milyon Euro civarındaki bonservis de Galatasaray'ın elini bir hayli güçlendirecek.

Şu ana kadar bekleneni veremeyen Diagne'nin de iyi bir teklif gelmesi halinde satılacağı öğrenildi.



Sezon sonunda kontratı bitecek olan Belhanda için Fatih hocanın "Biraz daha bekleyelim" dediği de gelen haberler arasında.