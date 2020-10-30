Depremin ardından TFF'den flaş karar!

İzmir'de meydana gelen ve can kayıplarının olduğu şiddetli depremin ardından Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Göztepe-Alanyaspor maçı ertelendi.



TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir'i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı 4 karşılaşma ertelendi.



Süper Lig'de Göztepe-Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig'deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihe yapılacak.



