Sivasspor-Maccabi Tel Aviv | İkinci yarı başladı!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, ikinci hafta mücadelesinde sahasında Maccabi Tel Aviv'i konuk ediyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşmada Irfan Peljto düdük çalacak. I grubunda Maccabi'nin 3 puanı bulunurken, Sivasspor ise henüz puanla tanışamadı. Maçın skorunu ve 11'lerini haberimizden takip edebilirsiniz.