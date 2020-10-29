Sivasspor-Maccabi Tel Aviv | İkinci yarı başladı!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, ikinci hafta mücadelesinde sahasında Maccabi Tel Aviv'i konuk ediyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşmada Irfan Peljto düdük çalacak. I grubunda Maccabi'nin 3 puanı bulunurken, Sivasspor ise henüz puanla tanışamadı. Maçın skorunu ve 11'lerini haberimizden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER...
Sivasspor: Samassa, Robin, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Claudemir, Yatabare, Fajr, Gradel, Kayode.
Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaurn, Kandil, Hernandez, Tilbi, Yeini, Davidzada, Peretz, Glazer, Rikan, Shechter, Biton.
SKOR
Sivasspor 0-0 Maccabi Tel Aviv