Sivasspor evinde mağlup!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. hafta maçında temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv’i konuk etti. Zorlu mücadelede Rıza Çalımbay’ın ekibinde Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt sakatlıkları sebebiyle takımını yalnız bıraktı. Kırmızı-Beyazlılar, gruptaki ilk maçında İspanya’nın Villarreal ekibine deplasmanda 5-3 kaybetmekten kurtulamamıştı. Bu anlamda Yiğido, İsrail ekibi karşısında zaferden başka bir şey düşünmüyordu.





Maccabi'ye top göstermeyen ve 55'te Olarenwaju Kayode ile golü bulan Sivasspor için işler 68'den itibaren ters gitmeye başladı. Camara'nın yaptırdığı penaltı sonrası gördüğü kırmızı kart nedeniyle 10 kişi kalan Sivasspor, hakimiyeti rakibine kaptırdı.