Galatasaray'da bir oyuncu pozitif!

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Ankaragücü mücadelesi öncesinde yapılan Covid-19 testlerinde bir oyuncunun pozitif olduğunu açıkladı.



Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:



'Cumartesi günü karşılaşacağımız MKE Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.



Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'