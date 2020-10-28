Beyaz Gazete Ana Sayfa

Başakşehir PSG'ye direnemedi!

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir, H Grubu ikinci maçında son finalist Paris Saint-Germain'e 2-0 mağlup oldu. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 64 ve 79'da Moise Kean kaydetti.

Spor / 28 Ekim 2020 Çarşamba 23:19
Başakşehir PSG'ye direnemedi!

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. maçında son Şampiyonlar Ligi finalisti PSG'yi konuk etti.

Maçın ilk yarısında rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen Medipol Başakşehir, girdiği pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 sona erdi.

PSG'de Neymar, 26. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorundan kaldı.

İkinci yarıda da üstün olan taraf yine temsilcimiz Başakşehir olurken beklenen gol bir türlü gelmedi.

İkinci yarıda etkinliğini arttıran deplasman ekibi PSG, 64 ve79. dakikalarda Moise Kean ile bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Medipol Başakşehir güçlü rakibine 2-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla PSG gruptaki ilk puanlarını alırken Medipol Başakşehir ise 2. maçından da puansız ayrıldı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞYERİNİN TAŞINMASI İŞÇİYE HAKLI FESİH İMKANI VEREBİLİR

Av. Arb. Selçuk ENER
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar