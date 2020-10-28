Başakşehir PSG'ye direnemedi!

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. maçında son Şampiyonlar Ligi finalisti PSG'yi konuk etti.



Maçın ilk yarısında rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen Medipol Başakşehir, girdiği pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 sona erdi.



PSG'de Neymar, 26. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorundan kaldı.



İkinci yarıda da üstün olan taraf yine temsilcimiz Başakşehir olurken beklenen gol bir türlü gelmedi.



İkinci yarıda etkinliğini arttıran deplasman ekibi PSG, 64 ve79. dakikalarda Moise Kean ile bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Medipol Başakşehir güçlü rakibine 2-0 mağlup oldu.



Bu sonuçla PSG gruptaki ilk puanlarını alırken Medipol Başakşehir ise 2. maçından da puansız ayrıldı.