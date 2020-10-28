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Avcı'nın TS'den alacağı ücret belli oldu!

Trabzonspor ile el sıkışan Abdullah Avcı'nın, bu sezon için bordo-mavili kulüpten 7 milyon TL alacağı öğrenildi.

Spor / 28 Ekim 2020 Çarşamba 12:06
Avcı'nın TS'den alacağı ücret belli oldu!

Son olarak Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Trabzonspor'da yönetim, Eddie Newton ile yolları ayırma kararı almıştı.

İngiliz teknik adamla tazminat konusunda görüşmelerini sürdüren bordo-mavililer, yeni teknik direktörüyle de el sıkıştı.

7 MİLYON TL
Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra beIN Sports'ta yorumculuğu başlayan Abdullah Avcı'yle anlaşan bordo-mavililerin, tecrübeli teknik adama bu sezon için 7 milyon TL vereceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ ALACAKLARINI BIRAKMASINI BEKLİYOR
57 yaşındaki teknik adamın Trabzonspor ile anlaşması, Beşiktaş yönetimini de sevindirdi.

Yönetim, 30 milyon TL alacağı bulunan Avcı'nın, bu rakamın en azından bir kısmını kulübe bırakmasını bekliyor.

Tecrübeli teknik adamın nasıl bir karar vereceği merak konusu...

TrabzonsporFenerbahçeBeşiktaş

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