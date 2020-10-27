Mesut Özil'den örnek hareket!

İngiltere'nin başkenti Londra'da bin 400 çocuğa öğle yemeği yardımı yapan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, örnek bir davranışa imza attı. Özil'in salgın sebebiyle mart ayından bu yana öğrencilere yemek yardımı yaptığı kaydedildi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, Londra'nın kuzeyindeki 11 okulda öğrenim gören bin 400 ögrencinin öğle yemeği masrafını üstleniyor.
Haberde, yıldız futbolcunun yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mart ayından bu yana öğrencilere yemek yardımı yaptığı kaydedildi.