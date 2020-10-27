Mesut Özil'den örnek hareket!

İngiltere'nin başkenti Londra'da bin 400 çocuğa öğle yemeği yardımı yapan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, örnek bir davranışa imza attı. Özil'in salgın sebebiyle mart ayından bu yana öğrencilere yemek yardımı yaptığı kaydedildi.