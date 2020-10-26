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Galatasaray'da sular durulmuyor...

Galatasaray'da yönetim, Teknik Direktör Fatih Terim ile Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya geldi. Kritik toplantıda son dönemdeki açıklamalar masaya yatırıldı. Fatih Terim toplantıdan ayrılırken toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılması beklenmiyor.

Spor / 26 Ekim 2020 Pazartesi 16:39
Galatasaray'da sular durulmuyor...

Galatasaray’da, Teknik Direktör Fatih Terim ve yönetim arasındaki krizde kritik saatler yaşanıyor. Fatih Terim’in son açıklamalarının ardından sarı-kırmızılı yönetim tecrübeli teknik adam ile Türk Telekom Stadyumu’nda bir araya geldi.

KRİTİK ZİRVE, 15:30'DA BAŞLADI

Terim BB Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim." ifadelerini kullanmıştı.

Toplantıda Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim’in yanı sıra İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal da yer aldı. Saat 15.30’da başlayan toplantı sona erdi.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA YAPILMAYACAK

Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilen toplantıdan ayrıldı. Toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılması beklenmiyor.

Mustafa Cengiz, yarın kameraların karşısına geçecek.

Fatih Terim

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