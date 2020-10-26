Denizlispor-Beşiktaş | Maçta 3 gol var!

Süper Lig'de 6. haftanın kapanışında 5. haftayı bay geçen Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Maçın skorunu ve ilk 11'lerini haberimizden okuyabilirsiniz.
Süper Lig'de 5. haftayı bay geçen Beşiktaş, 6. hafta maçında Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor.
Ligdeki 4 maçta sadece bir kez kazanabilen ve bir beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 4 puanda bulunuyor. Beşiktaş, 2 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. Denizlispor ise 5 maçta bir galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 5 puan topladı.
11'LER
Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Subotic, Mustafa, Özer, Tapia, Varela, Recep Niyaz, Mesanovic, Bakalorz, Rodallega
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar
CANLI SKOR
Denizlispor 0-3 Beşiktaş