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Denizlispor-Beşiktaş | 4. gol geldi!

Süper Lig'de 6. haftanın kapanışında 5. haftayı bay geçen Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Maçın skorunu ve ilk 11'lerini haberimizden okuyabilirsiniz.

Spor / 26 Ekim 2020 Pazartesi 20:15
Denizlispor-Beşiktaş | 4. gol geldi!

Süper Lig'de 5. haftayı bay geçen Beşiktaş, 6. hafta maçında Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor.

Ligdeki 4 maçta sadece bir kez kazanabilen ve bir beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 4 puanda bulunuyor. Beşiktaş, 2 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. Denizlispor ise 5 maçta bir galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 5 puan topladı.

11'LER

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Subotic, Mustafa, Özer, Tapia, Varela, Recep Niyaz, Mesanovic, Bakalorz, Rodallega

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

CANLI SKOR

Denizlispor 1-3 Beşiktaş

DenizlisporBeşiktaş

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