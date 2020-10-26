Denizlispor-Beşiktaş | 4. gol geldi!

Süper Lig'de 5. haftayı bay geçen Beşiktaş, 6. hafta maçında Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor.



Ligdeki 4 maçta sadece bir kez kazanabilen ve bir beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 4 puanda bulunuyor. Beşiktaş, 2 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. Denizlispor ise 5 maçta bir galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 5 puan topladı.



11'LER



Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Subotic, Mustafa, Özer, Tapia, Varela, Recep Niyaz, Mesanovic, Bakalorz, Rodallega



Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar



CANLI SKOR



Denizlispor 1-3 Beşiktaş





