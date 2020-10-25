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Fenerbahçe-Trabzonspor 3-1 oldu!

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Ligin ilk 5 haftalık bölümünde 5 puan toplayan Karadeniz ekibi, Fenerbahçe deplasmanında kötü gidişatını durdurmak istiyor. Fenerbahçe ise, Trabzonspor'u mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini almaya çalışacak. Müsabaka saat 19.00'da başladı.

Spor / 25 Ekim 2020 Pazar 20:02
Fenerbahçe-Trabzonspor 3-1 oldu!

MAÇTAN DAKİKALAR
 
8. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında altıpas içinde Samatta'nın uygun durumda ıskaladığı topa arka direkte kale çizgisinin yaklaşık 1 metre gerisinde boş kalan Valencia kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti. 
 
15. dakikada Nwakaeme'nin ara pasıya savunma arkasına sarkan Abdülkadir Ömür, sağ çaprazda dar açıda kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya şut çekmek yerine altıpas gerisindeki Afobe'ye pas vermeyi denedi. Ancak top Afobe'nin uzağında kalınca bordo-mavili takım önemli bir fırsattan yararlanamadı. 
 
23. dakikada Trabzonspor öne geçti. Fenerbahçe yarı alanının ortalarında hava topu mücadelesinde Sosa ile Lemos çarpışınca meşin yuvarlak Afobe'nin önünde kaldı. Aldığı topla ceza sahasına kadar ilerleyen bordo-mavili futbolcu, çizgi üzerinde hafif sol çaprazdan vurduğu meşin yuvarlağı kaleci Altay'ın solundan ağlara gönderdi: 0-1. 
 
Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
 
MAÇTAN NOTLAR
 
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe, son oynadığı Göztepe maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. 
 
Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli takımın ilk 11'inde Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Caner Erkin, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Enner Valencia, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas ve Mbwana Samatta yer aldı. 

GöztepeFenerbahçeHarun TekinCaner Erkin

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