Abdurrahim Albayrak'tan 'istifa' açıklaması

BB Erzurumspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak istifa söylentileriyle ilgili, "Benimle ilgili her gün istifa etti, ediyor deniyor, bunları hepsi asılsızdır, yalandır" ifadelerini kullandı.