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Mbwana Samatta: Ben paylaştığım zaman mutlu oluyorum

Mbwana Samatta, yardıma muhtaç insanlara el uzatmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi. Tanzanyalı golcü, "Neden materyale bu kadar önem vereyim? Evim, arabam cenazeme gelemez" dedi.

Spor / 23 Ekim 2020 Cuma 11:55
Mbwana Samatta: Ben paylaştığım zaman mutlu oluyorum

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, gazeteci Senad Ok'a konuştu.

Takımdaki kaliteden, dini inancına kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Tanzanyalı golcü, ayrıca idolünün Drogba olduğunu söyledi.

'FANTASTİK BİR TAKIMIZ'
Samatta, 'Diğer takımları çok fazla bilmiyorum ama bizim takımımızda herkes gerçekten çok kaliteli. Antrenmanlarda da görebiliyorum. Tüm forvet oyuncularımız çok kaliteli oyuncular. Dilerim hepimiz çok fazla gol atarız. Biz takım için buradayız. Çok büyük bir kulübe geldim. Şimdiye kadar burada mutluyum. Şampiyon olmak istiyoruz. Kalitemiz çok yüksek. Belki biraz daha beklememiz gerekiyor takımın oturması için ama takım kalite olarak gerçekten fantastik.' dedi.

'İDOLÜM DROGBA'
Fenerbahçe'nin golcüsü, futboldaki idolünü de söyledi. Fildişi Sahilleri'nin unutulmaz yıldızı Didier Drogba'yı örnek aldığını kaydeden Samatta, “İdolüm olarak Drogba'yı söyleyebilirim. Oyun stilini çok beğeniyordum ve izlemeyi çok seviyordum.” şeklinde konuştu.

'MÜSLÜMANIM VE HADİS BUNU İSTİYOR'
Kariyerinin dışında hayata bakış açısıyla ilgili de konuşan Mbwana Samatta, yardımları ve paylaşımlarıyla alakalı, “Neden paylaşmayı seviyorum? Ben bir Müslümanım ve hadis bunu istiyor. Bu gerçekten çok güzel bir şey. İkinci olarak da fakirlikten geliyorum. Şimdi evim, yemeğim ve arabam var. Ama bu dünyada yiyecek yemeği olmayan, içecek suyu olmayan insanlar var.' ifadelerini kullandı.

'NEDEN MATERYALE ÖNEM VEREYİM?'
Golcü futbolcu, 'Şöyle bir felsefem var; cenazeme insanlar gelsin isterim. Evim, arabam, param cenazeme gelemez... Sonuçta tabutumu insanlar taşıyacak. Neden materyale bu kadar önem vereyim? Ben paylaştığım zaman mutlu oluyorum. Çünkü karşımdaki insanı mutlu ediyorum. Bir şey bende fazla varsa onu ihtiyacı olan insanlarla paylaşırım. Sokakta yatan bir insan varsa ve ben onu evime alırsam onun hayatını değiştirebilirim. Eğer ben onu evime almadan onun sokakta uyuduğunu görüp mutlu mutlu hayatıma devam edebiliyorsam o zaman ben şeytanım.” dedi.

Fenerbahçe

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