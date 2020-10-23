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Juventus'a Merih Demiral'dan sonra bir Türk daha! Ozan Kabak transferi için harekete geçti!

Daha önce transfer döneminde adı Milan'la anılan Ozan Kabak için devreye bir başka İtalyan devi girdi. Son 9 Serie A sezonunun şampiyonu Juventus, 20 yaşındaki stoper için teklif hazırladı. Ocak transfer döneminde temsilcimizi kadrosuna katmak için resmi girişimlere başlayacak olan İtalyan devinin Schalke'ye 22 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu teklifi ile gideceği aktarıldı.

Spor / 23 Ekim 2020 Cuma 15:08
Juventus'a Merih Demiral'dan sonra bir Türk daha! Ozan Kabak transferi için harekete geçti!

İtalyan devi Juventus, ara transfer dönemi için listesini belirledi. Geçtiğimiz sezon, A Milli Takım formamızı giyen Merih Demiral'ı transfer eden Juventus şimdi de gözünü Ozan Kabak'a dikti. Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen milli oyuncu için Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin hazırladığı teklif zorunlu satın alma maddesi içeriyor.

22 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Buna göre Paratici, Alman kulübüne bir sezonluk kiralamanın sonunda 22 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi içeren bir teklif hazırladı. Milan bu transferde artık geride kalırken, Juventus'un teklifinin ise Schalke 04 yönetimi tarafından çekimserlikle karşılandığı belirtildi.

TAKIM ARKADAŞI OLACAKLAR

Juventus'un transferi sonuçlandırması halinde Ozan Kabak, Merih Demiral ve Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olacak. 2000 jenerasyonunun bir parçası olan Ozan Kabak, Galatasaray altyapısından çıktıktan sonra özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti.

Cristiano RonaldoAlmanyaGalatasaray

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