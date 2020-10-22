İspanya'da 8 gollü mücadele!

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Villarreal'e karşı deplasmanda çok uğraşmasına rağmen puan alamadı. İlk yarıda 2-0 geriye düşen ve maçı 2-2'ye taşıyan Sivasspor, ikinci yarıda 3-2 geriye düşmesine rağmen Gradel'in frikik golü ile eşitliği yakalamıştı. Fakat oyuna sonradan giren Paco Alcacer attığı iki golle maçın sonucunu belirledi. Sivasspor'da kaleci Samassa bir penaltı vuruşu çıkarmayı başardı