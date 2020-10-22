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İspanya'da 8 gollü mücadele!

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Villarreal'e karşı deplasmanda çok uğraşmasına rağmen puan alamadı. İlk yarıda 2-0 geriye düşen ve maçı 2-2'ye taşıyan Sivasspor, ikinci yarıda 3-2 geriye düşmesine rağmen Gradel'in frikik golü ile eşitliği yakalamıştı. Fakat oyuna sonradan giren Paco Alcacer attığı iki golle maçın sonucunu belirledi. Sivasspor'da kaleci Samassa bir penaltı vuruşu çıkarmayı başardı

Spor / 22 Ekim 2020 Perşembe 23:59
İspanya'da 8 gollü mücadele!

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Villarreal'e deplasmanda 5-3 kaybetti. Maça kötü başlayan ve ilk 21 dakikada 2-0 geride kalan Sivasspor devreyi eşitlikle kapattı. Samassa'nın bir penaltı çıkardığı ilk yarının ardından maçı bir ara 3-3'e getiren Sivasspor son anlarda Paco Alcacer'in iki golüne engel olamadı ve sahadan yenik ayrıldı

Grubun diğer maçında Maccabi Tel Aviv sahasında Karabağ karşısında 1-0 galip geldi. Sivasspor gelecek hafta sahasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Mücadele 29 Ekim Perşembe akşamı saat 20:55'te başlayacak


Sivasspor

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