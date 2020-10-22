İspanya'da 8 gollü mücadele!

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Villarreal'e karşı deplasmanda çok uğraşmasına rağmen puan alamadı. İlk yarıda 2-0 geriye düşen ve maçı 2-2'ye taşıyan Sivasspor, ikinci yarıda 3-2 geriye düşmesine rağmen Gradel'in frikik golü ile eşitliği yakalamıştı. Fakat oyuna sonradan giren Paco Alcacer attığı iki golle maçın sonucunu belirledi. Sivasspor'da kaleci Samassa bir penaltı vuruşu çıkarmayı başardı
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Villarreal'e deplasmanda 5-3 kaybetti. Maça kötü başlayan ve ilk 21 dakikada 2-0 geride kalan Sivasspor devreyi eşitlikle kapattı. Samassa'nın bir penaltı çıkardığı ilk yarının ardından maçı bir ara 3-3'e getiren Sivasspor son anlarda Paco Alcacer'in iki golüne engel olamadı ve sahadan yenik ayrıldı
Grubun diğer maçında Maccabi Tel Aviv sahasında Karabağ karşısında 1-0 galip geldi. Sivasspor gelecek hafta sahasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Mücadele 29 Ekim Perşembe akşamı saat 20:55'te başlayacak