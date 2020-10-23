Fırtına'da koronavirüs şoku!

Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı kritik Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da koronavirüs paniği yaşanıyor.



Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan futbolcumuzun izleme süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.



Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 25 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.