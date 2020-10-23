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Fatih Terim onay verdi! Aslan'a Gürcü kanat!

Transfer döneminde istediği takviyeleri yapamayan Galatasaray, devre arası için çalışmalara şimdiden başladı. Rusya'da forma giyen Gürcü kanat için teknik direktör Fatih Terim'den onay alan yönetim, girişimlere başladı.

Spor / 23 Ekim 2020 Cuma 19:44
Fatih Terim onay verdi! Aslan'a Gürcü kanat!

Galatasaray'da devre arası için transfer çalışmaları başlamış durumda.

Genç ve potansiyelli isimler için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gündemine Rubin Kazan forması giyen Khvicha Kvaratskhelia'yı aldı.

Kazan Reporter, Rubin Kazan'ın 19 yaşındaki yıldızı Kvaratskhelia için Galatasaray'ın devrede olduğunu belirtti.

Fatih Terim tarafından transferine onay verildiği belirtilen Khvicha Kvaratskhelia için Galatasaray'ın devre arasında teklif yapma hazırlığında olduğu aktarıldı. Oyuncu için Rus ekibi Krasnodar'ın da transfer çalışmalarının sürdüğü belirtilmekte.

19 yaşındaki Gürcü sol açığın bonservis bedelinin 10 milyon Euro düzeyinde olduğu belirtilmekte.

Fanatik'in haberine göre Krasnodar, oyuncuyu ilk etapta 1 veya 2 yıllığına kiralamak istese de bu teklif Rubin Kazan tarafından reddedildi.

Geçtiğimiz sezonun başında bedelsiz olarak Rustavi'den transfer edilen Khvicha Kvaratskhelia, bu sezon Rusya Premier Ligi'nde Rubin Kazan formasıyla çıktığı 11 maçta 2 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray

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