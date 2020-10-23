Başkan Cengiz'den F.Bahçe'ye gönderme!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.



Kolombiyalı golcünün maaş indirimine gittiğini belirten Cengiz, "Falcao çok karakterli bir insan. Dünyanın gelmiş geçmiş en değerli 10 santrforundan biri. Onun getirirken bizler ve taraftarımız, çok fedakarlık yaptı. Falcao da alışacak. Türkiye'de oynanan futbola uyum sağlayacak. Hakem kararlarına da alışacak. En büyük maaş indirimini de Falcao yaptı. Ona çok müteşekkirim." dedi.



"İNŞALLAH ARTIK YÜZDE 30 TARAFTARI STADIMIZA ALACAĞIZ"



Statları seyirci alınması için çalıştıklarını belirten Cengiz, "Taraftarın isteği bizim için kutsaldır. Taraftar olmayınca pandemi döneminde nasıl zorluk yaşadığımız ortada. Sadece yönetim, teknik heyet değil taraftar da lazımmış. Bunu görüyoruz. İnşallah artık yüzde 30 taraftarı stadımıza alacağız. TFF'nin bu konuda çok büyük çabaları var. Benim bu sağlık durumumla bu mücadeleyi vermeme şaşırıyorlar. Biz bu işe canımızı veriyoruz. Bizden sonra gelecek yönetimlere en iyi Galatasaray'ı bırakmak istiyoruz." diye konuştu.



"SEÇİM YAPMAK İSTİYORUZ"



Seçime gitmek istediklerini dile getiren Cengiz, "Mali Genel Kurul için Dernekler Masası’na başvurduk. Bu akşam 16:00’da yanıt geldi. 1 Aralık’a kadar devletin pandemi nedeniyle yasak getirdiği kulübümüze bildirildi. Bahane gösterdiğimizi düşünüyorlar ama biz seçim yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"G.SARAY'A SAVAŞ AÇILDI"



Transfer konusunda psikolojik savaşa sokulduklarını belirten Cengiz, "Galatasaray'a karşı kutsal bir savaş açıldı. Salı günü anlatacağım. Bu savaşta Galatasaray'ı psikolojik olarak transfer yarışına soktular. Sanki ne kadar çok transfer yaparsanız ayrı bir kupa alacaksınız diye." dedi.



FENERBAHÇE'YE KUPA GÖNDERMESi



Transferin başarıyı getirmediğine dikkat çeken Cengiz, "Sanki ne kadar çok transfer yaparsanız ayrı bir kupa alacaksınız. 30. kupalarmış, biz de bu sezon 38. kupamızı alacağız." diye konuştu.