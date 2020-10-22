Villareal-Sivasspor| iki gol arka arkaya geldi!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan grup karşılaşmalarıyla başladı. Ülkemizi temsil eden tek takım konumunda olan Sivasspor, ilk maçında zorlu Villareal deplasmanına çıkıyor. Bu dev maç öncesi iki takımın 11'leri de belli oldu. Haberin skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.