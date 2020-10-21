Beyaz Gazete Ana Sayfa

Şampiyonlar Ligi'nde format değişiyor! İngiliz basını duyurdu

İngiliz basını en büyük futbol organizasyonlarından olan Şampiyonlar Ligi için yeni bir formatın gündemde olduğunu iddia etti. Buna göre 2024 yılından itibaren yapılacak bazı değişikliklerle Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takım sayısı arttırılacak.

Spor / 21 Ekim 2020 Çarşamba 11:30
Şampiyonlar Ligi'nde format değişiyor! İngiliz basını duyurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi, pandemi dönemi sonrası radikal bir değişikliği hayata geçirmeyi hedefliyor. Avrupa televizyonlarıyla yapılan sözleşmeler gereği en erken 2024 yılından itibaren uygulanabilecek reformları, İngiliz basınından The Telegraph okuyucularıyla paylaştı.

Devler Ligi'nde ilk olarak üzerinde durulan konu takım sayısının artırılması... Haberde, 32 olan ekip sayısının 36'ya yükseltilmesinin hedeflendiği ifade edildi. 6'şar takımdan kurulacak 6 grup olacağı ve gruplarda ilk iki sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi 4 grup 3.sünün de bir üst tura yükseltileceği bildirildi. Takımlar şu anki gibi aynı takımla hem evinde hem de deplasmanda karşılaşacak.

Üzerine durulan ikinci format ise tek bir grup oluşturma yönünde. Her takımın 10 farklı rakiple 5'i evinde 5'i deplasmanda olmak üzere 10 karşılaşmaya çıkması planlanıyor. Bu sistemin her takıma eşit şans tanıdığı için daha çok tutulduğu ifade ediliyor.


loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

GİZLİ PLAN DEŞİFRE OLDU: KIBRIS RUMLARA MI BIRAKILACAK?

Kürşad Berkkan
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞ KAZASI DURUMUNDA NELER TALEP EDEBİLİRSİNİZ?

Av. Arb. Selçuk ENER
Ümit ÖZDEMİR

MÜSLÜMANLARDA OLMASI GEREKEN TİCARET AHLAKI

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement