Şampiyonlar Ligi'nde format değişiyor! İngiliz basını duyurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi, pandemi dönemi sonrası radikal bir değişikliği hayata geçirmeyi hedefliyor. Avrupa televizyonlarıyla yapılan sözleşmeler gereği en erken 2024 yılından itibaren uygulanabilecek reformları, İngiliz basınından The Telegraph okuyucularıyla paylaştı.



Devler Ligi'nde ilk olarak üzerinde durulan konu takım sayısının artırılması... Haberde, 32 olan ekip sayısının 36'ya yükseltilmesinin hedeflendiği ifade edildi. 6'şar takımdan kurulacak 6 grup olacağı ve gruplarda ilk iki sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi 4 grup 3.sünün de bir üst tura yükseltileceği bildirildi. Takımlar şu anki gibi aynı takımla hem evinde hem de deplasmanda karşılaşacak.



Üzerine durulan ikinci format ise tek bir grup oluşturma yönünde. Her takımın 10 farklı rakiple 5'i evinde 5'i deplasmanda olmak üzere 10 karşılaşmaya çıkması planlanıyor. Bu sistemin her takıma eşit şans tanıdığı için daha çok tutulduğu ifade ediliyor.