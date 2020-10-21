Derbinin hakemi belli oldu!

. Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı. 25 Ekim Pazar akşamı Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'u konuk edeceği zorlu mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak. İşte detaylar...
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Pazar günü İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
23 Ekim Cuma
20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Burak Şeker
24 Ekim Cumartesi
13.30 MKE Ankaragücü - A. Hatayspor (ERTELENDİ)
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - İH Konyaspor: Özgür Yankaya
19.00 BB Erzurumspor - Galatasaray: Arda Kardeşler
19.00 M. Başakşehir - FT Antalyaspor: Ali Palabıyık
25 Ekim Pazar
13.30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: Halis Özkahya
16.00 A. Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Cüneyt Çakır
26 Ekim Pazartesi
20.00 Y. Denizlispor - Beşiktaş: Alper Ulusoy
20.00 DG Sivasspor - Ç. Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu