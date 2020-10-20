Leipzig-Başakşehir | Goller arka arkaya geldi!

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün başladı. Bu sezon Devler Ligi’nde ülkemizi temsil eden tek takım Başakşehir. Temsilcimiz, bu sezon gruplardaki ilk maçına Almanya’da Leipzig deplasmanında çıkıyor. Maçın skorunu ve 11'lerini haberimizden takip edebilirsiniz.