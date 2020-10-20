Leipzig-Başakşehir | Goller arka arkaya geldi!

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün başladı. Bu sezon Devler Ligi’nde ülkemizi temsil eden tek takım Başakşehir. Temsilcimiz, bu sezon gruplardaki ilk maçına Almanya’da Leipzig deplasmanında çıkıyor. Maçın skorunu ve 11'lerini haberimizden takip edebilirsiniz.
İŞTE MÜCADELENİN 11'LERİ
LEIPZIG: Gulacsi, Orban, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Nkunku, Kampl, Angelino, Dani Olmo, Forsberg, Poulsen
BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caicara, Epureanu, Skrtel, Bolingoli, Mehmet Topal, İrfan Can, Rafael, Deniz Türüç, Visca, Crivelli
LEİPZİG 2-0 BAŞAKŞEHİR