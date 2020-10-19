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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın locasına saldırı

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Kayserispor-Sivasspor maçında Kayserispor kulüp başkanı Berna Gözbaşı'nın locasına saldırıldığı iddia edilmişti. Sarı Kırmızılı kulüp iddiaları doğruladı. Yapılan açıklamada "Sahamızda oynadığımız Demir Grup Sivasspor maçı sırasında aralarında Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı’nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleşmiştir." ifadelerine yer verildi.

Spor / 19 Ekim 2020 Pazartesi 13:46
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın locasına saldırı

Kayserispor, Sivasspor maçı sırasında Başkan Berna Gözbaşı'nın kızı ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

İşte Kayserispor kulübünden yapılan açıklama:

17.10.2020 Cumartesi günü Sahamızda oynadığımız Demir Grup Sivasspor maçı sırasında aralarında Başkanımız Sayın Berna GÖZBAŞI'nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleşmiştir.

Pandemi nedeniyle rakip takım taraftarlarının bulunmadığı ortamda, Sayın Berna GÖZBAŞI'nın geçmişte ÖSS derecesi bulunan ve Türkiye'nin yetiştirdiği ender gençlerden biri olan kardeşi Ozan GÖZBAŞI'nı darp eden, kızının yaşanan arbedede nefesinin kesilip, bayılmasına neden olan bu kişileri 'Kayserispor Taraftarı' olarak görmemiz mümkün değildir.

Kulüp Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı ve kardeşi Ozan GÖZBAŞI başta olmak üzere tüm Gözbaşı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz.

SivassporKayserispor

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