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Galatasaray-Alanyaspor | İlk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 5. haftası bugün oynanacak iki maçla kapanıyor. Gecenin maçında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. 4. hafta sonunda yenilgisi bulunmayan Alanyaspor haftaya lider girmişti. Ev sahibi Galatasaray ise 4. haftada Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu. İki takımında mutlak galibiyet istediği bu zorlu maç öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Maçın skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

Spor / 19 Ekim 2020 Pazartesi 18:55
Galatasaray-Alanyaspor | İlk 11'ler belli oldu!

İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih, Linnes, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Emre, Etebo, Emre Kılınç, Babel, Falcao

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Siopis, Babacar, Bakasetas, Davidson, Bareiro

GALATASARAY-ALANYASPOR




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