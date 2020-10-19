Galatasaray-Alanyaspor | İkinci yarı başladı!

Süper Lig'in 5. haftası bugün oynanacak iki maçla kapanıyor. Gecenin maçında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. 4. hafta sonunda yenilgisi bulunmayan Alanyaspor haftaya lider girmişti. Ev sahibi Galatasaray ise 4. haftada Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu. İki takımında mutlak galibiyet istediği bu zorlu maç öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Maçın skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.