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Euroleague'de önemli değişiklik!

THY Avrupa Ligi (Euroleague) ve ULEB Avrupa Kupası'nda koronavirüs kaynaklı mağlubiyet kuralında değişikliğe gidildi. Buna göre maçların 3 kez ertelenmesine imkan sağlandı.

Spor / 19 Ekim 2020 Pazartesi 19:31
Euroleague'de önemli değişiklik!

THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı hükmen mağlubiyet kuralı değiştirilerek, maçların 3 kez ertelenebilmesine imkan sağlandı.

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, maç kadrosuna en az 8 oyuncu bildiremeyen takımların 20-0 hükmen mağlup sayılmasına yönelik kuralda düzenlemeye gidildiği belirtildi.

Buna göre, her iki turnuvada da Kovid-19 nedeniyle yeterli oyuncusu bulunmayan takımların maçları en fazla 3 kez ertelenebilecek.

Maçların ertelenebileceği ileri bir tarih bulunamaması veya maksimum erteleme sayısın ulaşılması durumunda hükmen mağlubiyet kararı verilecek.

THY Avrupa Ligi'nde koronavirüs nedeniyle hükmen mağlup olan ASVEL'in Panathinaikos ve Kızılyıldız mts maçları ile Zenit'in TD Systems Baskonia ve Valencia karşılaşmaları ileri bir tarihte oynanacak.

ULEB Avrupa Kupası'nda da iptal edilen Cedevita Olimpija-Frutti Extra Bursaspor, Umana Reyer-JL Bourg ve JL Bourg-UNICS Kazan müsabakaları başka bir tarihte yapılacak.

Bursaspor

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