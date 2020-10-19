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Aslan'a Alanya çelmesi!

Süper Lig'de 5. haftanın kapanış akşamında Galatasaray iç sahada Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Spor / 19 Ekim 2020 Pazartesi 22:02
Aslan'a Alanya çelmesi!

Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda Alanyaspor'u ağırladı. Maça iyi başlayan Cim Bom pozisyon üretse de ilk yarım saat golü bulamadı.

34'te ise Francois Moubandje'nin büyük hatasında Cim Bom penaltı kazandı. Falcao penaltıdan takımını 1-0 öne geçirdi.

43'te Babacar şık bir frikik golüyle Fatih Öztürk'ü avladı ve maça beraberlik geldi. 45+2'de Etebo'nun kırmızı kartı ise Cim Bom için soğuk duş etkisi yarattı.

İkinci yarıda 71'de Belhanda'nın golünden önce hava mücadelesinde Babel'in eline çarpan top ise VAR'a takıldı.

90+6'da Davidson ise Alanyaspor'a 3 puanı müjdeleyen golü attı.

AlanyasporGalatasaray

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