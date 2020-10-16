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O maç ertelendi!

Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Spor / 16 Ekim 2020 Cuma 19:50
O maç ertelendi!

Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak Erzurumspor, Pazar günü oynanacak karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

17 KİŞİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Hatayspor'da 17 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve kulüp çalışanının koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Pazar günü oynanacak Hatayspor-B.B Erzurumspor maçının akıbeti merak ediliyordu. B.B Erzurumspor, Pazar günü oynanacak mücadelenin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Mavi-Beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kulübümüze gönderilen yazıya istinaden; toplamda 19 kişinin Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan Hatayspor ile oynayacağımız 5. Hafta maçımız ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu vesileyle Hatayspor'a tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Hatayspor

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