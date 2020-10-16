O futbolcunun testi pozitif çıktı!

Trabzonspor, 1 oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Bordo Mavili ekip yaptığı açıklamada oyuncunun izolasyona alındığını açıkladı.
Trabzonspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Bordo Mavili ekip yaptığı açıklamada oyuncunun izolasyona alındığını açıkladı.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncumuzun tedavisi sürmektedir.