O futbolcunun testi pozitif çıktı!

Trabzonspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Bordo Mavili ekip yaptığı açıklamada oyuncunun izolasyona alındığını açıkladı.



İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:



Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncumuzun tedavisi sürmektedir.