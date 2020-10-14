Türkiye - Sırbistan | Geri dönüyoruz!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında Türk Telekom Stadı'nda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Müsabakada, Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Kabakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Popov olacak. Maçın ilk 11'lerini ve skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.