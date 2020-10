Sepil'den flaş açıklama! Kulüplerin dayanacak gücü kalmadı!

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.



Bir an evvel tribüne seyirci alınması gerektiğini söyleyen Mehmet Sepil "Cuma gününden itibaren localar %50 seviyede açılacak. Bu iyi bir başlangıç ama küçük bir başlangıç. Önemli bir adım olarak görüyoruz. Zaten UEFA'nın tavsiyesi de %30'a kadar seyirci alınabileceği yönünde... Örneğin geçen günkü Rusya maçında %30 oranında seyirci alındı. Zaman içerisinde Türkiye'de de bunun olabileceğini düşünüyoruz. Ülkemiz pandemide her geçen gün daha iyi noktaya geliyor. Futbol statlarının daha yüksek kapasiteyle açılmasını umut ediyoruz. Bazı statlarda loca yok, bu takımlar loca gelirinden faydalanamayacak. 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de ise loca sayısı çok çok az. Geçen sene 8, bu sene 4 olmak üzere 12 maçı seyircisiz oynadık. Seyircilere kavuşuyoruz ama umudumuz, tribüne de taraftar almak yönünde." dedi.



"KULÜPLERİN DAYANACAK GÜCÜ KALMADI"



Yayın gelirleriyle ilgili konuşan Mehmet Sepil "Maç gelirleri dışşında kulüplerin önemli bir geliri yayından. Buradan gelecek ödemeler futbol kulüpleri için çok önemli. Özellikle böyle bir pandemi durumunda bu gelir daha da değerli hale geliyor. Yayıncı kuruluş ile olan anlaşmanın uzun yıllar devam etmesini istiyoruz. Ancak yayıncı kuruluşla bu sene bir anlaşmaya varılamadı. Bu anlaşmanın yapılmasını umut ediyoruz. Kulüplerin artık dayanacak gücü kalmadı." diye konuştu.



"YAYINCI KURULUŞLA YAPTIĞIMIZ 5 YILLIK BİR ANLAŞMA VAR"



Yayıncı kuruluş ile ilgili açıklamalar yapan Sepil, "Maç günü gelirleri dışında kulüplerin önemli bir geliri de televizyon gelirleri. Bizim yayıncı kuruluşla yaptığımız 5 yıllık bir anlaşma var. Buradan gelecek ödemeler futbol kulüpleri için çok önemli. Özellikle pandemi koşullarında bunun önemi çok çok artıyor. Yayıncı kuruluşla olan bu anlaşmanın daha uzun yıllar devam etmesini çok istiyoruz. Ama aynı şekilde de yayıncı kuruluşla bir anlaşmaya varılamadı, bu anlaşmanın en kısa zamanda yapılmasını arzu ediyoruz. Artık kulüplerin bu konuda maddi olarak dayanabilecek gücü azalıyor. Bu konuyu da federasyonumuzla paylaşacağız" dedi.



"SPOR YASASI, TÜRK SPORU İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM OLACAK"



Spor yasasının Türk kulüpleri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Sepil, şöyle konuştu: "Spor yasası durumu çok önemli ve bu konuyu tartıştık. Spor yasası yıllardır beklenilen bir çalışma. Bundan 1 ay kadar önce Spor Bakanımız spor yasasıyla ilgili yapılan çalışmayı kulüplerle ve federasyonla paylaştı. Biz de kulüplerimiz de bu konuda çalışmalar yaptık. Bu yasanın çıkmasını tüm kulüpler destekliyor, bu Türk sporu için önemli bir adım olacak. Burada koyulan yasanın içeriğindeki birçok konunun biz kulüplerin görüşünü alarak yapılması çok önemli. Zaten Spor Bakanlığı da bunu bekliyor. Bu konuyla da ilgili komisyon oluşturulmasına karar verdik. Bundan sonra spor yasasıyla ilgili yapılacak olan görüşmelerde biz de vakıf olarak ortak görüşümüzü oluşturup daha fazla önem vereceğiz."



"TFF İLE GÖRÜŞMELERİ ŞİMDİDEN BAŞLATIP DAHA SAĞLIKLI BİR İLİŞKİNİN KURULMASI İÇİN ADIMLAR ATTIK"



"Futbolda birçok güncel konu var" diyen Mehmet Sepil, "Özellikle kendi aramızda şunu konuştuk: Bazen bazı şeylerde sezonun kararlarının alınması son dakikaya kalıyor. Geçen sene kulüp lisans limitleri ve yabancı oyuncu sayıları konusu son dakikalarda tartışıldı. Bu konularda TFF ile görüşmeleri şimdiden başlatıp çok daha sağlıklı bir ilişkinin kurulması için adımlar attık. Bütün bu konuları tartışabilmek için ve şu an bulunduğumuz ekonomik koşulları anlatabilmek için TFF'den toplantı talep edeceğiz. İlgili mercilere de bulunduğumuz noktayı izah edebilmek için onların yanlarına gitme kararı aldık" ifadelerini kullandı.



Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil son olarak başkanlıkla gelen soru üzerine, "Ocak ayında bizim bir genel kurulumuz olacak ve orada başkan seçmeyi düşündüğümüzü söylemiştik. Bugünkü toplantıda böyle bir görüşme olmadı" yanıtını verdi.