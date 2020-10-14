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5. haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de milli ara sonrasında haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Trabzonspor-Başakşehir maçında Bahattin Şimşek görevlendirildi. Göztepe - Fenerbahçe maçına Atilla Karaoğlan atanırken düdük çalarken Galatasaray - Alanyaspor maçında Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

Spor / 14 Ekim 2020 Çarşamba 12:12
5. haftanın hakemleri belli oldu!

Milli aranın sona ermesinden sonra Süper Lig maçları kaldığı yerden devam edecek. Lig 5 haftanın maçlarıyla oynanmaya başlanacak. Bu maçlar öncesinde Merkez Hakem Kurulu, karşılaşmaları yönetecek olan hakemleri belirledi. Haftanın en kritik maçı olan Trabzonspor - Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek. Beşiktaş bu haftayı bay geçecek.

İşte Süper Lig'de 5. haftanın maçlarını yönetecek hakemler:

17 Ekim Cumartesi

13:30 Çaykur Rizespor - Ankaragücü (Abdulkadir Bitigen)

16:00 Kayserispor - Sivasspor (Halil Umut Meler)

16:00 Konyaspor - Yeni Malatyaspor (Turgut Doman)

19:00 Trabzosnpor - Başakşehir (Bahattin Şimşek)

18 Ekim Pazar

13:30 Hatayspor - BB Erzurumspor (Halis Özkahya)

16:00 Antalyaspor - Gaziantep FKL (Koray Gençerler)

16:00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa (Erkan Özdamar)

19:00 Göztepe - Fenerbahçe (Atilla Karaoğlan)

19 Ekim Pazartesi

20:00 Galatasaray - Alanyaspor (Tugay Kaan Numanoğlu)

20:00 Gençlerbirliği - Denizlispor (Mert Güzenge)

Çaykur RizesporYeni MalatyasporFatih KaragümrükDenizlisporGençlerbirliği

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