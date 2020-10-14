5. haftanın hakemleri belli oldu!

Milli aranın sona ermesinden sonra Süper Lig maçları kaldığı yerden devam edecek. Lig 5 haftanın maçlarıyla oynanmaya başlanacak. Bu maçlar öncesinde Merkez Hakem Kurulu, karşılaşmaları yönetecek olan hakemleri belirledi. Haftanın en kritik maçı olan Trabzonspor - Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek. Beşiktaş bu haftayı bay geçecek.



İşte Süper Lig'de 5. haftanın maçlarını yönetecek hakemler:



17 Ekim Cumartesi



13:30 Çaykur Rizespor - Ankaragücü (Abdulkadir Bitigen)



16:00 Kayserispor - Sivasspor (Halil Umut Meler)



16:00 Konyaspor - Yeni Malatyaspor (Turgut Doman)



19:00 Trabzosnpor - Başakşehir (Bahattin Şimşek)



18 Ekim Pazar



13:30 Hatayspor - BB Erzurumspor (Halis Özkahya)



16:00 Antalyaspor - Gaziantep FKL (Koray Gençerler)



16:00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa (Erkan Özdamar)



19:00 Göztepe - Fenerbahçe (Atilla Karaoğlan)



19 Ekim Pazartesi



20:00 Galatasaray - Alanyaspor (Tugay Kaan Numanoğlu)



20:00 Gençlerbirliği - Denizlispor (Mert Güzenge)