Beyaz Gazete Ana Sayfa

Yönetimden Fatih Terim'e büyük jest!

Galatasaray yönetimi Fatih Terim için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim kulübün efsanesi olan deneyimli teknik adama büyük bir jest yapmaya hazırlanıyor. Daha önce Metin Oktay, Derwall, Turgay Şeren gibi isimlere yapılan o jest, Fatih Terim'e de yapılacak. İşte detaylar...

Spor / 12 Ekim 2020 Pazartesi 11:34
Yönetimden Fatih Terim'e büyük jest!

Galatasaray yönetiminden flaş bir adım geldi. Türk Telekom Stadı'nda birkaç yıl önce açılan Galatasaray Müzesi'ndeki 'Fatih Terim yanlışı' düzeltiliyor.

Sarı-kırmızılıların tarihinde futbolcu ve teknik adam olarak önemli bir yeri bulunan Terim, müzede adına yakışır bir şekilde onore edilecek
Millyet'in haberine göre, müzenin açılışında sadece bir fotoğraf karesiyle tanıtılan, ikinci fotoğrafı ise UEFA Kupası'nda bulunan Terim için artık bir köşe ayrılacak.

Metin Oktay, Turgay Şeren, Jupp Derwall, Brian Birch gibi isimler balmumu heykellerle müzede yer alırken, Fatih Terim'in ise 'yaşadığı için' heykelinin dikilmediği belirtiliyordu.

Galatasaray'ın başında 2000 yılında UEFA Kupası şampiyonluğunu gören tecrübeli teknik adam; 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 TSYD Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 TFF Süper Kupası kazandı. Ancak bu kadar başarıya rağmen Galatasaray Müzesi'nde efsane teknik adama yeterince yer ayrılmamıştı.

'HOCAMIZ MÜZEDE İYİ TEMSİL EDİLMELİ'
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de geçen yıl, 'Fatih Hoca müzede iyi temsil edilmeli. Ben onun da heykelinin olmasını dilerdim. Ama olmadı. Biz çalışacağız. Müzemizin alanı yeterli değil. Biz müzede bir heykelinin olmasını istiyoruz' demişti.

Bunun sonrasında Terim'in müzedeki yerinin daha büyütülmesi ve bununla ilgili bir çalışma başlatılması kararı alındı. Galatasaray Yönetimi'nin bu kararında ise son dönemde yaşananların etkili olduğu öğrenildi.

Transfer konusunda hocalarının isteklerini yerine getiremeyen ve bu nedenle zaman zaman basın toplantılarında tecrübeli hocanın isyan etmesine sebep olan sarı-kırmızılı yönetim, bu hareketi iyi niyet adımı olarak görerek, hocalarının gönlünü almak istiyor.

.

Fatih TerimGalatasaray

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

MÜSLÜMANLARDA OLMASI GEREKEN TİCARET AHLAKI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar