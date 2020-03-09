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İtalya'da spor etkinlikleri durduruldu

Ulusal Olimpiyat Komitesinin kararıyla ülke genelindeki tüm spor organizasyonları 3 Nisan'a kadar askıya alındı.

Spor / 09 Mart 2020 Pazartesi 19:02
İtalya'da spor etkinlikleri durduruldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki haftayı aşkın süredir acil durum içinde olan İtalya'da, Ulusal Olimpiyat Komitesinin (CONI) kararıyla tüm spor etkinliklerinin 3 Nisan'a kadar durdurulduğu bildirildi.

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre, CONI Başkanı Giovanni Malago, spor federasyonları başkanlarıyla bugün Roma'da Kovid-19 gündemiyle olağanüstü toplantıda bir araya geldi.

Başkanların toplantısından İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) dahil tüm spor branşlarında, her düzeydeki etkinlikleri hafta sonu çıkarılan başbakanlık kararnamesinde belirtildiği üzere 3 Nisan'a kadar durdurma kararının çıktığı belirtildi.

CONI Başkanı Malago'nun toplantıdan çıkan bu kararı, Başbakan Giuseppe Conte ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora'ya da ilettiği kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle olağanüstü günler geçiren ülkede Başbakan Giuseppe Conte, dün virüsün yayıldığı kuzey bölgelere daha sıkı önlemler getiren yeni bir kararname açıklamıştı.

Buna göre, daha önce 11 beldeye uygulanan giriş-çıkışların sıkı şekilde kontrol edildiği "kırmızı bölge" uygulaması, Milano'nun içinde bulunduğu Lombardiya ile Venedik'in de olduğu 14 kente genişletilmişti.

Söz konusu yerlerde her türlü toplu faaliyet ve eğitim-öğretim, 3 Nisan'a kadar askıya alınmış, Serie A maçlarının ise seyircisiz oynatılmasına izin verilmişti.

Ülkede şu ana kadar 9 bin 172 kişide koronavirüs tespit edilirken, ölü sayısı ise 463'e yükseldi.

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