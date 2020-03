Sivas'ta kazanan çıkmadı!

Süper Lig'in 25. haftasında ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.



Galatasaray'ın gollerini 14. dakikada Falcao ve 37. dakikada Feghouli kaydetti. Sivasspor'un gollerini ise 7. dakikada Hakan Arslan ve 58. dakikada Emre Kılınç kaydetti.



VAR'la penaltı



57' Hakem Mete Kalkavan yaptığı inceleme sonucu penaltı noktasını gösterdi. Sivasspor penaltı kullandı. Emre Kılınç penaltı atışından yaralanamadı devamında topu ağlara gönderdi



Bu sonuçla Galatasaray, 49 puana ulaşarak aynı puandaki Trabzonspor'un arkasına 3. sırada yer aldı. Sivasspor ise 49 puanla 4. sırada kaldı.



MAÇTAN NOTLAR



Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Galatasaray'da son maça göre ilk 11'de tek değişiklik yapıldı. Sarı-kırmızılı takımda Gençlerbirliği maçının ilk 11'inde yer alan Taylan Antalyalı, Sivasspor karşılaşmasında yedek soyundu.



Teknik direktör Fatih Terim, bu futbolcunun yerine orta sahada Mario Lemina'ya görev verdi.



Galatasaray, maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Marcao, Ryan Donk, Marcelo Saracchi, Mario Lemina, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao'dan oluşan 11 ile çıktı.



Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz ve Taylan Antalyalı yer aldı.



Galatasaray'da yabancı kontenjanı dolayısıyla Florin Andone ve Jesse Sekidika, 21 kişilik kadroda yer almadı.



Üç futbolcu ceza sınırında



Sarı-kırmızılılarda Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Sivasspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 26. haftadaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.



Sivasspor'da Emre Kılınç sürprizi



Ev sahibi Sivasspor, ligin 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendiği maçın 11'ine göre tek değişiklikle Galatasaray karşısına çıktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Ankara deplasmanında ilk 11'de forma giyen Emre Kılınç'ın yerine Galatasaray karşısında Yasin Öztekin'i sahaya sürdü.



Sivasspor; Mamadou Samassa, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Fernando Andrade, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Yasin Öztekin ve Mustapha Yatabare 11'iyle sahaya çıktı.



Kırmızı-beyazlılarda Muammer Yıldırım, Muhammet Can Tuncer, Barış Yardımcı, Paul Papp, Isaac Cofie, Armin Derlek, Emre Kılınç, Claudemir ve Arouna Kone yedek kulübesinde yer aldı.



Sivasspor'da eksikler ve kart cezası sınırındakiler



Sivasspor'da orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, kaleci Ali Şaşal Vural, golcü oyuncu Petar Skuletic, savunma oyuncuları Samba Camara ve Ziya Erdal, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.



Kırmızı-beyazlılarda kaleci Samassa, defans oyuncusu Appindangoye, orta saha oyuncuları Fernando ve Hakan Arslan, bu maçta sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.



Sivasspor iç sahada yenilgi yüzü görmediSivasspor, bu sezon evinde çıktığı 12 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.



İç sahadaki 12 maçta 9 galibiyet ve 3 beraberlikle 30 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 22 kez havalandırırken, kalesinde 7 gole engel olamadı.



Sivasspor, evinde son olarak geçen sezonun 29. haftasında 22 Nisan 2019'da Beşiktaş'a 2-1 yenilmişti.



İdlib şehitleri unutulmadı



Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki kritik mücadelede tribünlerin tamamı doldu. Karşılaşma öncesi Yeni 4 Eylül Stadı'nda Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri okundu.



Türk bayraklarıyla tribünleri dolduran kırmızı-beyazlı taraftarlar, 'Vatana Can Feda' koreografisi oluşturdu.



Sivasspor sahaya '8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun', Galatasaray ise 'Güçlü Kadın, Güçlü Toplum' pankartıyla çıktı.