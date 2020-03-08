Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, yeni teknik direktör arayışları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu

Spor / 08 Mart 2020 Pazar 19:54
Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, yeni teknik direktör arayışlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"FAYDALI OLACAK İSİMLE ANLAŞACAĞIZ"

Semih Özsoy yaptığı açıklamada "Teknik direktör konusunda çok seçiciyiz. Bu konunun ne kadar ciddi oluğunu biliyoruz. Uzun vadeli bir hocayla anlaşma çabası içerisindeyiz. Fenerbahçe'ye en faydalı olacak isimle anlaşacağız. Yerli veya yabancı teknik adam diye bir ayrımımız yok. Fenerbahçe'yi ve Türkiye'nin gerçeklerini iyi bilen bir hoca olması bizim en önemli kriterimiz. Türkiye'de başka bir futbol oynanıyor. Buna da vakıf bir isim olması kriterimizdir." dedi.

"ABDULLAH AVCI AKLIMIZDA YOK"

Basında adı geçen ve Fenerbahçe Kulübünün kendisiyle hiçbir görüşme yapılmadığını duyurduğu teknik direktör Abdullah Avcı hakkında Semih Özsoy, "Abdullah Avcı'yla hiç görüşmedik. Aklımızda olan bir isim değil." açıklamasını yaptı.

KONYASPOR MAÇINA KİM ÇIKACAK?

İttifak Holding Konyaspor maçında da takımın başında antrenör Zeki Murat Göle'nin bulunacağını aktaran Özsoy, "Aynı zamanda camiamızın tecrübeli ismi Volkan Demirel kendisine destek veriyor. Bunun yanı sıra daha önce olduğu gibi takım kaptanımız Emre Belözoğlu da sorumluluk alıyor. Bu maçta yine Zeki hoca idaresinde takımımız sahada olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Emre BelözoğluVolkan DemirelTeknik DirektörFenerbahçeKonyaspor

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar