Şampiyonlar Ligi o maçlar seyircisiz oynanacak!

Koronavirüs salgını, UEFA organizasyonlarını da etkiledi.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; 10 Mart Salı günü oynanacak olan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş ayağı Valencia - Atalanta maçı ile 12 Mart Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi son 32 turu rövanş ayağı Inter - Getafe karşılaşmalarının koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacağı duyuruldu.



İtalya'da oynanması planlanan UEFA Gençlik Ligi müsabakalarının da İtalya Sağlık Bakanlığının aldığı karar nedeniyle seyircisiz oynanacağı belirtildi.