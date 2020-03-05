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Milli futbolcu Ömer Toprak sezonu kapattı

Werder Bremen forması giyen milli futbolcu Ömer Toprak, Frankfurt maçında yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapattı.

Spor / 05 Mart 2020 Perşembe 11:18
Milli futbolcu Ömer Toprak sezonu kapattı


Almanya Kupası çeyrek final maçında Frankfurt ile karşılaşan Werder Bremen'de forma giyen milli futbolcumuz Ömer Toprak, yaşadığı sakatlık sonrası maçı yarıda bıraktı. Ömer Toprak'ın fibula kemiğinde kırık olduğu ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Almanya Kupası çeyrek fina maçında Eintracht Frankfurt'a 2-0 yenilerek elenen Werder Bremen'de forma giyen milli futbolcumuz Ömer Toprak, yaşadığı sakatık sonrası sahayı sedyeyle terk etti. Hastaneye kaldırılan deneyimli futbolcunun fibula kemiğinin kırıldığı belirtildi. Ömer Toprak'ın uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtilirken EURO 2020 öncesi Milli Takım'da bir futbolcunun daha sakatlanması moralleri bozdu.

Öte yandan Frankfurt kulübü de maç sonrası Ömer Toprak için geçmiş olsun paylaşımında bulundu.

Milli TakımGeçmiş OlsunWerder BremenÖmer ToprakÇeyrek Final

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