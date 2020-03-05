Beyaz Gazete Ana Sayfa

Falcao döndü, Galatasaray coştu

Radamel Falcao, ligin ilk yarısındaki 16 haftada 1 gol atabilmişti. Son 8 haftada 6 maçta forma giyen ve 7 gol atan Kolombiyalı yıldızın geri dönüşüyle, Galatasaray'ın durdurulamaz çıkışı başladı.

Spor / 05 Mart 2020 Perşembe 11:00
Falcao döndü, Galatasaray coştu

Galatasaray'ın tam da şampiyonluk havasına girdiği günlerde, Radamel Falcao'nun şovu başladı...

Yaz transfer döneminin en flaş takviyesi olan Kolombiyalı yıldız, ligin ilk 16 haftasında sadece 1 gol atabilmişti.

Sakatlıklar nedeniyle uzun süre beklenen verimi sağlayamayan tecrübeli futbolcu, 17. haftadaki Antalyaspor maçında attığı 2 golle açılırken, ikinci yarı performansıyla parmak ısırtıyor.

34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın son 8 lig maçının 6'sında forma giyerken, 7 kez fileleri havalandırdı ve ligdeki toplam gol sayısını 8'e yükseltti.

Falcao'nun form grafiğini yükselttiği bu dönemdeki tüm maçları Galatasaray kazanmayı başardı.

Rekabet tavan yaptı

Falcao'nun olmadığı maçlarda Adem Büyük ve Andone de elinden geleni yaptı. Adem'in 20 lig maçında 6 golü bulunuyor. Andone ise 7 lig maçında 2 kez fileleri havalandırdı.

Herhangi bir sakatlığı bulunmayan üç forvetin forma rekabeti, sezonun en kritik virajında Galatasaray'a hücum hattında rahat bir nefes aldırıyor. Özellikle Falcao'nun son haftalarda sorumluluk almak istemesi, teknik heyetin yüzünü güldürüyor.


Radamel FalcaoFormaParmakGalatasarayAntalyaspor

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar