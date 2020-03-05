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Barbie’nin rol modeli: Sümeyye Boyacı

Başarılı kadınları rol model olarak dünya gündemine taşıyan Barbie, bu yıl 17 yaşındaki şampiyon paralimpik milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı’yı seçti.

Spor / 05 Mart 2020 Perşembe 11:31
Barbie’nin rol modeli: Sümeyye Boyacı

Ön yargıları yıktı

Barbie, ön yargılar nedeniyle potansiyelinin farkında olmayan kız çocukları için her yıl rol modeller seçiyor.

Farklı mesleklerden seçilen rol model kadınların ortak noktası, toplumda kız çocuklarının potansiyellerini ortaya çıkarmalarını engelleyen ön yargıları yıkmaları ve ilham veren başarılara sahip olmaları.

Barbie, 2020'nin rol modellerinden biri olarak Türkiye'yi başarıyla temsil eden paralimpik milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı'yı seçti.

‘Çığlık atmak istedim'

Sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Boyacı “Barbie bebeğimi yapacaklarını söylediklerinde mutluluktan çığlık atmak, oradan oraya koşup zıplamak istedim.

Bu projenin içinde olmak beni öyle mutlu ediyor ki...” ifadelerini kullandı.

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