Volkan Gökçek, Berlin'de ringe çıkacak

Almanya’da dört kez üst üste yılın en iyi kulübü seçilmesinin ardından, bu yıl dünyanın da en iyi kulübü seçilen Türk profesyonel boks kulübü EC BOXİNG’in beş boksörü, 21 Mart Cumartesi akşamı Almanya’nın başkenti Berlin’de ringlerle buluşacak. Bunlar arasında Volkan Gökçek ve yeni Klitcshko olarak adlandırılan Viktor Faust da yer alacak.



Erol Ceylan: "Beş boksörümüz ringde olacak"



Almanya’nın tanınmış fitness hocalarından Ali Ak, Wikinger Boks’un şefi Winfried Spiering ve EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan’ın katkılarıyla düzenlenen boks galasında beş boksörlerinin ringlerle buluşacağını belirten ödüllü promotör Erol Ceylan, "Ağır sıkletteki boksör kardeşler Danilo ve Nikola Milacic, ECB formasını temsil edecekler. Yine hafif sıklet boksörümüz Volkan Gökcek ayrıca ringde yeteneklerini sergileyecek. Eski dünya şampiyonumuz Karo Murat da yine aynı gece sahne alacak olan starlarımız arasında yer alıyor. Tabii ki şu an tüm boks dünyasının nefeslerini tutarak izlediği yeni transferimiz Viktor Faust’ta o akşam hünerlerini sergileyecek boksörler arasında. Hedefimiz bu yıl yeni transfer ettiğimiz süper yetenekli boksörlerimiz Volkan Gökçek ve Viktor Faust’un maç sayısını çoğaltarak bir an önce dünyanın zirvesindeki maçlara çıkarmaktır" şeklinde konuştu.



Bülent Başer: "Önümüze geleni deviriyoruz"



EC Boxing Başantrenörü Bülent Başer, zirvenin basamaklarını hızla tırmandıklarını dile getirerek, "Sporcularımıza verdiğimiz eğitim ve gösterdiğimiz özenin meyvelerini her platformda alıyoruz. Önümüze kim çıksa devirerek zirveye doğru ilerliyoruz. Volkan Gökçek, henüz profesyonel boksa yeni başlamasına rağmen çıktığı iki maçın ikisini de büyük bir başarı ile kazandı. İki metrelik dev boksörümüz Viktor Faust, yine aynı son maçında güçlü rakibini maçın ilk saniyelerinde devirerek herkesi hayretler içinde bıraktı. Daha şimdiden rakip dayandıramıyoruz kendilerine" dedi.



Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, on yıllık emeğin artık meyvelerini toplamaya başlayacaklarını söyleyerek, "On yıldan beridir dünyanın zirvesine çıkmak için alt yapı hazırlıkları yaptık. Artık bundan sonra dünyanın zirvesine EC BOXİNG ve ülkemizin ismini yazdırma zamanıdır. Berlin’deki gurbetçileri ellerine Türk bayraklarını alarak karşılaşmalara katılmaya bekliyoruz" diye konuştu.