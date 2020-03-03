UEFA Kongresi Amsterdam'da yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Beurs van Berlage Konferans Merkezi'nde gerçekleştirien kongrede, TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş hazır bulundu.



Kongrede katılımcıların oylarıyla Almanya Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Rainer Koch, 1 yıllığına UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet ise 3 yıllığına FIFA Konseyi üyeliğine seçildi.



UEFA statülerindeki değişikliklerin kabul edildiği kongrede, uluslararası müsabakaların statüsü ve takvimi de konuşuldu.



45. UEFA Kongresi, Belarus'un başkenti Minsk'te yapılacak.



