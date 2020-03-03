Trabzonspor ilk maçta Fenerbahçe'yi yendi!

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.



Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Alexander Sörloth ve 66. dakikada Filip Novak kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 82. dakikada Vedat Muriqi'den geldi. Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımdaki son maçından mağlubiyetle ayrıldı. Bu galibiyetin ardından Trabzonspor, 21 Nisan Salı günü saat 20:30'da Kadıköy'de oynanacak rövanş öncesinde büyük bir avantaj yakaladı.







TRABZONSPOR İLK 11'İNDE DÖRT DEĞİŞİKLİK



Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor'da, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçı ilk 11'ine göre 4 oyuncu değişikliğine gidildi.



Teknik direktör Hüseyin Çimşir, kalede Uğurcan Çakır'ın yerine Erce Kardeşler'e, savunmada Hüseyin Türkmen'in yerine kart cezası biten Campi'ye, orta sahada cezalı Mikel'in yerine Abdulkadir Parmak'a, Guilherme'nin yerine de Nwakaeme'ye ilk 11'de görev verdi.



Sakatlıkları devam eden Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf Sarı, Pereira ile cezalı olan Mikel, maç kadrosunda yer almadı. Bordo-mavililer karşılaşmaya, Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth 11'i ile başladı.







ERSUN YANAL SON MAÇINA ÇIKTI



Fenerbahçe'de 2-2'lik Antalyaspor beraberliğinin ardından yolların ayrıldığı teknik direktör Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın başında son maçına çıktı. Daha önce Trabzonspor'da da görev yapan Yanal, sarı-lacivertli takıma Trabzonspor maçıyla veda etti.





