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Uruguaylı futbolcudan şoke eden itiraf!

Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Marcelo Saracchi, ülkesinde yaptığı açıklamada koronavirüse yakalanmanın ucundan döndüğünü anlattı.

Spor / 26 Mart 2020 Perşembe 08:59
Uruguaylı futbolcudan şoke eden itiraf!

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Marcelo Saracchi de, koronavirüse yakalanmanın ucundan döndüğünü açıkladı.

Salgın nedeniyle zor günler yaşadığını belirten Saracchi, “Cumartesi günü ateşim çıkmaya başladı. Başım yanıyordu, bacaklarım ağrıyordu. Neyse ki testimin negatif çıktığı haberi geldi ve ruhum bedenime döndü” dedi.

Ülkesinin basınına açıklamalarda bulunan genç oyuncu, zor zamanlar geçirdiğini itiraf ederken, “Cumartesi günü ateşim çıkmaya başladı. Başım yanıyordu, bacaklarım ağrıyordu. Karantinadaydım ve tüm kötü haberleri gördükçe kendimi daha da kötü hissediyordum.Neyse ki dün koronavirüs testimin negatif çıktığı haberi geldi ve ruhum tekrar bedenime döndü. Şanslıyız ki Süper Lig sonunda durduruldu. Aksi takdirde iki hafta içerisinde hepimiz virüsü kapmış olabilirdik” diye konuştu.

‘İnsanlar farkına varamadı'

Ülkesindeki son durumdan da bahseden Saracchi, “Uruguay'da insanların meydanlara gittiğini görüyorum. Paysandu'da henüz vaka yok ve insanlar rahatça geziyor. Sanırım insanlar henüz işin ciddiyetinin farkına varamadı” dedi. Sarı-Kırmızılı futbolcu, Leipzig'den ayrılma kararını ise “Leipzig'de oynayamıyordum ve oynamayan bir oyuncu da milli takımda olamazdı. Bunu anladım. Eşimle de konuştum ve karar verdim, Almanya'dan hemen ayrıldım” sözleriyle açıkladı.

KoronavirüsİtirafSüper Lig

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