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Trabzonspor'un efsane isminden tartışılacak açıklama!

Trabzonpor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, koronavirüse yakalanmalarının ardından tedavi gören Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak ile ilgili açıklama yaptı.

Spor / 26 Mart 2020 Perşembe 20:53
Trabzonspor'un efsane isminden tartışılacak açıklama!

Trabzonspor'un eski başkanı Mehmet Ali Yılmaz, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Yılmaz, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak ile ilgili çok konuşulacak sözler söyledi.

İşte Yılmaz'ın açıklamaları:

Yakalarsam anasını ağlatacağım

Evdeyim. Virüsü kovalıyorum. Yakalarsam anasını ağlatacağım. Her ülke kendi hazırlığını yapıyor. Bundan sonra ne olacak? Bilemiyorum. Ama herkesi sıkıntılı günler beklediği belli. Böyle düşünüyorum. Fenerbahçe ligde kötü durumda. Fenerbahçe'de de virüs çıkmış. Galatasaray'da da vaka var. Ortalık bu kadar karışıkken, EURO 2020 ertelenmişken, şu anda liglerin oynanmaması sorun olarak görülmemeli. Ligle ilgili hesaplar yapılmamalı.



Biraz şüpheci yaklaşıyorum

Galatasaray, TFF'yi eleştiriyor. Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış? Abdurrahim Albayrak'a nereden bulaşmış? Ortada bir belge yok. Raporları bir okusak… Oradan kaptı, buradan kaptı denilmesi ilginç. Daha virüsü tanıyan yok ki! Domuz gribi ve kuş gribini biliyoruz. Koronavirüsün ilacı, aşısı yok deniyor. Bana bu da çok inandırıcı gelmiyor. Biraz şüpheci yaklaşıyorum olaylara.

Ali YılmazFenerbahçeFatih TerimAbdurrahim AlbayrakGalatasaray

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