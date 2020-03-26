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Ligler iptal edilirse ne olur?

Süper Lig'in ertelenmesinin ardından liglerin akıbeti hakkında farklı konuşulmaya devam ediyor. Bu senaryolardan birisi de tüm sezonun 'Yok' sayılması. Hukukçulara göre eğer durum böyle olursa yapılan tüm maçlar iptal olacak.

Spor / 26 Mart 2020 Perşembe 10:18
Ligler iptal edilirse ne olur?

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında süresiz şekilde ertelenen Süper Lig'in, akıbeti tartışılmaya devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sezonu kesinlikle tamamlamak istiyor. Bunun için farklı takvimler hazırlanmış durumda. Nisanda olmasa da mayıs ayında, hızlandırılmış bir programla yarışın sonuçlandırılması planlanıyor.

TFF'nin gündeminde, Play-Off oynatmak ya da şu anki puan durumuyla ligi tescil etmek yok. TFF Yönetim Kurulu, şimdilik iki ihtimali gündemine bile almıyor. Ancak salgının ne zaman tehdit olmaktan çıkacağı ve futbol mesaisinin başlayabileceği bir ortamın sağlanacağı belirsizliğini koruyor.

DAVALARA KARŞI ÖNLEM

Eğer ligin oynanması mümkün olmazsa Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezonu hiç oynanmamış gibi kabul edeceği iddiaları, en güçlü seçenek olarak konuşuluyor. Hem FIFA hem de UEFA talimatlarında yer alan, “Mücbir sebeplerden dolayı tamamlanamayan müsabakalar” hükmü, bu konuda TFF'ye açılması muhtemel davalara karşı en büyük paratoner olacak.

Tahkim ve CAS'ta açılması muhtemel davaların bu maddeye dayanılarak savunulabileceği belirtiliyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, “Tamamlanamazsa bu lig yok sayılmalı” tezi de buna dayanıyor.

GALATASARAY'IN KADIKÖY GALİBİYETİ GEÇERSİZ SAYILACAK

Elbette böyle bir ihtimale, zirvedeki takımlar karşı çıkıyor. Çünkü Çebi'nin önerdiği son 5 yıla göre bir değerlendirme yapılarak Şampiyonlar Ligi'ne takım gönderilirse, şu anda ilk ikide bulunan Trabzonspor ve Başakşehir devre dışı kalıyor.

Bazı hukukçular, liglerin iptal edilmesi durumunda 'Oynanan maçlar yok sayılır.' diyor.

Maçların yok sayılması halinde sezonun en çok konuşulan galibiyeti de resmi kayıtların dışında kalacak. Zira G.Saray, 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenmiş ve büyük bir coşku yaşamıştı.

KoronavirüsTrabzonsporTürkiyeBeşiktaş

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